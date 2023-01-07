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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 'Kazıntı-1 Change Oto' operasyonuna 8 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 16 ilde, çaldıkları otomobilleri şasi numaralarını değiştirerek sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği 'Kazıntı-1 Change Oto' operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 8’i tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Şanlıurfada Kazıntı-1 Change Oto operasyonuna 8 tutuklama
16 ilde 'Kazıntı-1 Change Oto' adı verilen operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan özel ekip, çalıntı araçlarla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından 5 Ocak’ta Şanlıurfa merkezli 16 ilde 'Kazıntı-1 Change Oto' adı verilen operasyon düzenlendi, 19 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda şase numarası değiştirilen piyasa değeri 20 milyon TL olan 51 araca da el konuldu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tüfek, 1 tabanca ve 121 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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