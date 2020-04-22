Gündem Şanlıurfada peygamber kabirlerinin yanına Sabır evleri inşa ediliyor
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da peygamber kabirlerinin yanına 'Sabır evleri' inşa ediliyor

Şanlıurfa'da peygamber kabirlerinin yanına 'Sabır evleri' inşa ediliyor

Tarihte 'Sabır timsali' olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Eyüp Nebi Mahallesi'nde, ziyaretçilerin konaklayabileceği evler inşa ediliyor.

Haber Merkezi AA
TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ziyaretçilerin kalabileceği 'Sabır Evleri' yapılıyor.
TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ziyaretçilerin kalabileceği 'Sabır Evleri' yapılıyor.

Şanlıurfa'da peygamber kabirlerinin bulunduğu Viranşehir ilçesindeki Eyyüp Nebi Mahallesi'ne, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ziyaretçilerin kalabileceği 'Sabır Evleri' yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihte 'Sabır timsali' olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Eyüp Nebi Mahallesi'nde bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ziyaretçilerin kalabileceği 'Sabır Evleri' yapılıyor.

Valilik, Büyükşehir ve Viranşehir Belediyelerinin iş birliğiyle başlatılan çalışmalar kapsamında bölgede, cami, konaklama yerleri, misafir karşılama üniteleri, aşevi, kütüphane ve otoparkın da bulunduğu büyük bir külliyenin inşası sürüyor.

Bölgedeki konaklama ihtiyacını karşılamak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle TOKİ Genel Müdürlüğünden 86 bağımsız konut devralınarak gelen misafirler için 'Sabır Evleri' yapılıyor.

TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ziyaretçilerin kalabileceği 'Sabır Evleri' yapılıyor.

'Yaşlılara öncelik verilecek'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'nın, Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dünyanın dördüncü inanç merkezi kabul edildiğini belirtti.

Kentin inanç turizmi potansiyelini daha iyi ortaya çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayan Beyazgül, şöyle devam etti:

  • "Mahalleyi, manevi yapısına uygun bir şekilde restore ediyoruz. Burada gerek hemşehrilerimiz gerek yerli ve yabancı misafirlerimiz, sabır timsali olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrini ziyaret ederek, dört mevsim huzur ve güven içerisinde manevi iklimde gezebilecek, konaklayabilecektir. Belediye olarak Şeyh Edebali'nin 'insanı yaşat ki devlet yaşasın tavsiyesini siyasetimizin merkezi olarak kabul ediyoruz. Evlerde konaklamada yaşlılarımıza öncelik vereceğiz."

Beyazgül, yaşlıların çalışmaların tamamlanmasının ardından belediye imkanlarıyla mahalleyi ziyaret etmelerini sağlayacaklarını kaydetti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de desteklerinden dolayı büyükşehir belediyesine teşekkür ederek evler sayesinde mahalledeki konaklama sorununun giderileceğini belirtti.

Şanlıurfa'da peygamber kabirlerinin yanına 'Sabır evleri' inşa ediliyor
FOTOĞRAF 9
Title
Şanlıurfa'da peygamber kabirlerinin bulunduğu Viranşehir ilçesindeki Eyyüp Nebi Mahallesi'ne, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ziyaretçilerin kalabileceği 'Sabır Evleri' yapılıyor.
Title
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihte 'Sabır timsali' olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Eyüp Nebi Mahallesi'nde bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Title
Valilik, Büyükşehir ve Viranşehir Belediyelerinin iş birliğiyle başlatılan çalışmalar kapsamında bölgede, cami, konaklama yerleri, misafir karşılama üniteleri, aşevi, kütüphane ve otoparkın da bulunduğu büyük bir külliyenin inşası sürüyor.
Title
Bölgedeki konaklama ihtiyacını karşılamak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle TOKİ Genel Müdürlüğünden 86 bağımsız konut devralınarak gelen misafirler için 'Sabır Evleri' yapılıyor.
Title
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'nın, Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dünyanın dördüncü inanç merkezi kabul edildiğini belirtti.
Title
Kentin inanç turizmi potansiyelini daha iyi ortaya çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayan Beyazgül, şöyle devam etti:
Title
Mahalleyi, manevi yapısına uygun bir şekilde restore ediyoruz. Burada gerek hemşehrilerimiz gerek yerli ve yabancı misafirlerimiz, sabır timsali olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrini ziyaret ederek, dört mevsim huzur ve güven içerisinde manevi iklimde gezebilecek, konaklayabilecektir. Belediye olarak Şeyh Edebali'nin 'insanı yaşat ki devlet yaşasın tavsiyesini siyasetimizin merkezi olarak kabul ediyoruz. Evlerde konaklamada yaşlılarımıza öncelik vereceğiz.
Title
Beyazgül, yaşlıların çalışmaların tamamlanmasının ardından belediye imkanlarıyla mahalleyi ziyaret etmelerini sağlayacaklarını kaydetti.
Title
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de desteklerinden dolayı büyükşehir belediyesine teşekkür ederek evler sayesinde mahalledeki konaklama sorununun giderileceğini belirtti.
Şanlıurfa'da peygamber kabirlerinin yanına 'Sabır evleri' inşa ediliyor
Tarihte 'Sabır timsali' olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Eyüp Nebi Mahallesi'nde, ziyaretçilerin konaklayabileceği evler inşa ediliyor.


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