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Şanlıurfa’da polisi şehit etmişti: 10 yıl sonra sınırda yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale sınır kapısında 10 yıl önce çıkan olaylar sırasında açılan ateş sonucu polis memuru Ferhat Avcı’yı (27) şehit eden Suriye uyruklu U.A., 10 yıl sonra Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

11:45 . 1/10/2023 Pazar
DHA
 U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi

 U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi

Suriye'nin Tel Abyad kentine 2 Mayıs 2013'te  gelen Suriye uyruklu bir grup, Akçakale Sınır Kapısı'ndan Türkiye tarafına geçmek istedi.


Buna izin verilmemesi üzerine çıkan olaylar sırasında uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Saldırıda yaralanan 12 kişi arasında bulunan polis memuru Ferhat Avcı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Polis memurunu şehit eden şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda polis memuru Ferhat Avcı’yı şehit eden saldırganın U.A. olduğu belirlendi. Gıyabında yapılan yargılamada U.A., 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklama kararı bulunan ve ekipler tarafından takibe alınan U.A.'nın yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçeceği bilgisi alındı ve sınır hattında düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinden farklı bir isme ait sahte kimlik bulunan U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki
Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde iki terörist tarafından bombalı saldırı girişimi düzenlendi. Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör saldırısı girişiminin ardından siyasiler peş peşe tepkiler geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacak" dedi. Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturmanın tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürüleceğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz" derken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır" açıklamasında bulundu.






#Şanlıurfa
#Akçakale
#Ferhat Avcı
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