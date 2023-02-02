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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı.

15:51 . 2/02/2023 Perşembe
AA
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.


Ekipler, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4 şüphelinin geçmiş dönemde örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti.


Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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NATO üyeliği zora giren İsveç’te, son dönemde meydana gelen terör eylemleri ve provokatif Kur’an yakma hadisesi sonrasında panik havası yaşanıyor. Aftonbladet gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin üyeliğine kırmızı ışık yaktığı ülkede Başbakan Ulf Kristersson, dün İsveç Parlamentosu’nda (Ricksdag) üyesi bulunan parti liderlerini davet ederek NATO’ya üyelik sürecini masaya yatırdı. İsveç Demokratlarının lideri Jimmie Akesson, Magdelana Andersson’u, Sosyal Demokratların başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle açık bağlantısı ve desteğinin, NATO’ya üyelik sürecinde yaşanan sıkıntıların sorumlusu olduğunu belirterek, eski Başbakan’ı, bu somut durumunu gözden kaçırmaya çalışmakla suçladı.


#Şanlıurfa
#YPG
#PKK
40 dakika önce
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