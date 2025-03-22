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Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

14:2522/03/2025, Cumartesi
DHA
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Şanlıurfa'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen 7 tabanca, 3 av tüfeği, 240 mermi, 63 hap, 160 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatına el konuldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri için Haliliye Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Şanlıurfa
#Silah Kaçakçılığı
#uyuşturucu

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