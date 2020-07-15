Şanlıurfa'da üzerine saman balyası düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Esnaf Mustafa Çınar ise, Tahmin ediyorum ki kamyon çok süratliydi. Direğe vurduktan karşı şeride geçip iki otomobile vurdu. Otomobilde tek olan kişinin durumu ağırdı ama ailenin olduğu otomobildekilerin durumu iyiydi ama baya yaralanmışlardı ifadelerini kullandı.