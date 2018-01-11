Şanlıurfa'daki FETÖ davasında karar

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan iki eski öğretmene 6 yıl 10 ay 22'şer gün hapis cezası verildi.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar eski öğretmenler Necmettin Bayındır ve İbrahim Aygün ve avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen sanıkların, programa bir yılda defalarca erişim sağladığının tespit edildiğini belirtti.
Cumhuriyet savcısı değerlendirmesinde, sanığın "ByLock" kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Sanıklar ise savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürüp beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Bayındır ve Aygün'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 22'şer gün hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.