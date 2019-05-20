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Şükrü Can Kayadibi'nin katilleri yakalandı mı - Şanlıurfa'da 54 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'daki terör operasyonu: 54 kişi gözaltında

Şanlıurfa'da bir polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili olarak 54 şüpheli alındı. Teröristlerle çıkan çatışmada Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı'nın Şükrü Can Kayadibi şehit olmuştu.

Haber Merkezi IHA
Şehit Komiser Şükrü Can Kayadibi'nin cenaze töreni.
Şehit Komiser Şükrü Can Kayadibi'nin cenaze töreni.

Şanlıurfa'da bir polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili olarak 54 şüpheli alındı.

Ne olmuştu?

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

İki terörist ölü ele geçirildi

İki teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonda çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Olayda, büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösteren bir komiser yardımcımız şehit olmuş, iki güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımız Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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