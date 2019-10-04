Şanlıurfa’nın lezzeti festivalle taçlanacak

Zengin yemek kültürüyle öne çıkan Şanlıurfa, ‘Kadim lezzetlerde buluşalım’ temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek ‘Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali’ (URFEST) ile damaklara, sıra gecesiyle de kulaklara hitap edecek. Şanlıurfa’nın kültürünü ve farklı lezzetlerini tanıtmayı amaçlayan festival, bu yıl 11-13 Ekim’de gerçekleştirilecek. Festivalde açılacak 100 stantta misafirler, kente özgü lezzetleri tatma şansı yakalayacak. Göbeklitepe ve isot fotoğraf sergisi, sıra gecesi ekiplerinin de sahne alacağı halk konseri, isot yeme yarışması, en güzel isot yarışması, çiğ köfte yarışması gibi çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği festival, üç gün boyunca gastronomi meraklılarına unutamayacakları lezzetler sunacak.

Zeynel Abidin Beyazgül

URFA FISTIĞI HASAT EDİLDİ

27 tescilli ürünün görücüye çıktığı ve yine tescil adayı tüm yerel değerlerin yer aldığı festival renkli görüntülerle gündeme yansıyacak. Festival öncesi Türkiye’de 100 bin tonu aşkın fıstık üretimi ile birinci sırada yer alan Şanlıurfa’da Urfa fıstığı hasadı yapıldı. Karaköprü ilçesine bağlı Kırkıpınar mahallesinde başlayan Urfa fıstığı hasadına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Keten Köyneği fıstığı olarak bilinen Urfa fıstığı topladı.

İSOT İÇİN RONALDO MESSİ BENZETMESİ

Festivali fıstık toplayarak başlattıklarına dikkat çeken Başkan Beyazgül, “Dünyada eşi benzeri olmayan Keten Köyneği fıstığımızın hasadını gerçekleştirdik. Urfa kadim bir şehir ve her şeyin ana merkezi olan bir şehir. Urfa’nın cazibe merkezi olma özelliğini hiç kimse kıramaz. Bugün de burada isot hasadı yapacağız. Dünya futbolunda Ronaldo ve Messi neyse bizim için de isot o. Alışkanlık yapan Urfa isotonu herkese tavsiye ediyorum” dedi.

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SANAT VE MÜZELER ŞEHRİ

Beyazgül, “Medeniyetlerin başkenti, sanat ve müzeler şehri Şanlıurfa’mızda gastronomi de önemli yer tutuyor. Urfa damak tadı ve mutfak kültürünü en iyi şekilde tanıttığımız festivalimize bu yıl yoğun bir ilgi yaşanıyor. Festivalimizin etkinliklerine tüm halkımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

LEGENİNİ AL DA GEL

Urfa Devlet THM Korusu, Urfa Ahengi Grubu, sanatçılar Mehmet Özbek, Münevver Özdemir, Yusuf Bayırbey, Aşık Sefai, Ayten Ekin Uluğ, Halil Altıngöz ve Halil Sezgin konserlerinin birbiri ardına devam edeceği festivalde dünyanın en tatlı acısı taze isot yeme yarışması da düzenlenecek. Tarladan toplanan taze biberleri en çok yiyenlere ödüllerin verileceği festival, bölgenin şivesine uygun olarak belirlenmiş ‘Legenini al da gel’ sloganlı çiğköfte programı ile devam edecek. Bu yılki etkinliklerde onur konuğu olarak İbrahim Tatlıses’in de katılımıyla festival dev bir şölene dönüşecek. Turgut Özal Parkı’nda yapılacak programlarda şehrin değerlerinin tanıtılacağı stantlar da kurulacak.