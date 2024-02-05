Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk pazar ayini yapıldı. 28 Ocak Pazar günü saat 11.40 sıralarında DAEŞ'li iki terörist tarafından yapılan silahlı saldırıda, 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ilk pazar ayini dün yapıldı. Ayin sabah 11.00 sıralarında başladı. Kilisenin çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Kilisede hayatını kaybeden Cihan'ın fotoğraflarının yer aldığı ayrı