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Saldırı sonrası ilk ayin

28 Ocak’ta DEAŞ saldırısına uğrayan Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde dün yoğun güvenlik önlemi altında ilk pazar ayini yapıldı. Ayinde, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan anıldı.

04:00 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:45 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk pazar ayini yapıldı. 28 Ocak Pazar günü saat 11.40 sıralarında DAEŞ'li iki terörist tarafından yapılan silahlı saldırıda, 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ilk pazar ayini dün yapıldı. Ayin sabah 11.00 sıralarında başladı. Kilisenin çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Kilisede hayatını kaybeden Cihan'ın fotoğraflarının yer aldığı ayrı

bir alana ayine katılanlar mum dikti. Ayinde Cihan da anıldı.



#Santa Maria Kilisesi
#Ayin
#İstanbul
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