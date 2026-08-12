Şapkalılar adına haraç istedi: Çeteci meclis üyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’li Meclis Üyesi Avukat Hülya Şimşek, Şapkalılar Silahlı Suç Örgütü’nün adını kullanarak bir avukattan para istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Avukat Şule Çetin, 16 Temmuz’dan itibaren yurt dışı numaralar üzerinden ve Instagram aracılığıyla arandığı, kendilerini Volkan Ramazan Ayhan’ın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün mensubu olarak tanıtan kişilerce tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Çetin’in şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Tehdit mesajlarının izini süren ekipler, şüphelilerden birinin CHP’li İBB Meclis Üyesi Hülya Şimşek, diğerinin ise Tuğba Özdemir olduğunu tespit etti. İki şüpheli 10 Ağustos’ta gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin telefon ve dijital materyallerine incelenmek üzere el konuldu.
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