Sapkın avukat Feyza Altun dini değerlere küfürler yağdırdı: Skandal sözleri hakkında savcılık harekete geçti

Türkiye'de toplumun dini değerlerine aşağılama ve hakaret etme furyası hız kesmeden devam ediyor.
Dini değerlere küfürler yağdırdı
Atatürk maskesinin arkasına saklanan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dini değerlerin bütününü ifade eden 'şeriate' alenen küfür ve hakaretler edip, Müslümanları hedef gösterdi.
Sözleri infial uyandırdı
CHP'li Altun'un İslam dinini hedef alan alçak paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.
Soruşturma başlatıldı
Soruşturma, Altun'un Türk Ceza Kanunu'nun 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla ilgili olarak açıldı.