Şarampole devrilen araçtan kurtulamadı

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Erdoğan imzaladı: 9 bölge 'hassas alan' ilan edildi

Antalya, Denizli, Muğla, Osmaniye, Van, Rize ve Adana'da 9 ayrı bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kesin korunacak hassas alanlar arasında Antalya'da Lara kıyı bandı ve Zeytintaşı Mağarası, Denizli'de Saklıgöl ve Kamara traverten sırtı, Van'da Kuzu Adası, Rize'de Ayder Yaylası ve Adana'da Tuzla Gölü yer alıyor.