Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada flaş gelişme: 11 kişi daha gözaltına alındı

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül soruşturması kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı. Kurucu müdür gözaltına alındı.
Canlı
Bildirimler
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül soruşturması kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı. Kurucu müdür gözaltına alındı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.