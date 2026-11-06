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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada flaş gelişme: 11 kişi daha gözaltına alındı

08:44, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 09:17, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu’na da kayyum atandı. Kurucu müdür gözaltına alındı.

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül soruşturması kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı. Kurucu müdür gözaltına alındı.


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Başlıklar :sarıgül ailesikara para soruşturmasıkara para aklama
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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada flaş gelişme: 11 kişi daha gözaltına alındı
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı
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