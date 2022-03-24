Sarıgül’den 6'lı masaya oturanlara mesaj

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, güçlendirilmiş parlamenter sistemi öneren 6 muhalefet partisine “Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmez olduğunu açıklayın” mesajı gönderdi.
- Basınla buluşan Sarıgül, hükümetin TBMM’ye sunduğu Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu değişikliğini değerlendirdi. TDP’nin, demokratik parlamenter sistemden yana olduğunu, yüzde 7’lik seçim barajını demokratik bulmadığını, milletvekili adaylarını genel başkanların değil partilere kayıtlı üyelerin seçmesi gerektiğini dile getiren Sarıgül, tercihli oy sistemine geçilmesini istedi.
4 MADDEYİ AÇIKLASINLAR
Sarıgül, milletvekili sayısının 500’e indirilmesini ve 100 üyeden oluşan Türkiye milletvekilliği sistemi kurulmasını önerdi. Sarıgül, “6 muhalefet partisinden gelen daveti kabul eder misiniz?” sorusuna ise “Kendileri nereye giderse seçmeni de oraya gideceği zannederek masaya oturanlar, toplama çıkarma yapan partiler var.
6 muhalefet partisi Anayasa”nın ilk dört maddesinin değişmez olduğunu, bu 6’lı masanın açıklaması lazım” cevabını verdi.