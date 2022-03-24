Gündem Sarıgülden 6lı masaya oturanlara mesaj
ANKARA

Sarıgül’den 6'lı masaya oturanlara mesaj

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, güçlendirilmiş parlamenter sistemi öneren 6 muhalefet partisine “Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmez olduğunu açıklayın” mesajı gönderdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarıgül’den 6lı masaya oturanlara mesaj
Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, güçlendirilmiş parlamenter sistemi öneren 6 muhalefet partisine “Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmez olduğunu açıklayın” mesajı gönderdi.

  • Basınla buluşan Sarıgül, hükümetin TBMM’ye sunduğu Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu değişikliğini değerlendirdi. TDP’nin, demokratik parlamenter sistemden yana olduğunu, yüzde 7’lik seçim barajını demokratik bulmadığını, milletvekili adaylarını genel başkanların değil partilere kayıtlı üyelerin seçmesi gerektiğini dile getiren Sarıgül, tercihli oy sistemine geçilmesini istedi.

4 MADDEYİ AÇIKLASINLAR

Sarıgül, milletvekili sayısının 500’e indirilmesini ve 100 üyeden oluşan Türkiye milletvekilliği sistemi kurulmasını önerdi. Sarıgül, “6 muhalefet partisinden gelen daveti kabul eder misiniz?” sorusuna ise “Kendileri nereye giderse seçmeni de oraya gideceği zannederek masaya oturanlar, toplama çıkarma yapan partiler var.

6 muhalefet partisi Anayasa”nın ilk dört maddesinin değişmez olduğunu, bu 6’lı masanın açıklaması lazım” cevabını verdi.

Mustafa Sarıgül: ABD'den destek alan muhalefet partileri var bağımsızlık yoksa siyaset de olmaz
OYNAT 09:01
Mustafa Sarıgül: ABD'den destek alan muhalefet partileri var bağımsızlık yoksa siyaset de olmaz
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Türkiye'deki bazı muhalefet partilerine destek verdiğini belirten Sarıgül 'Biz asla böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bağımsızlığın olmadığı yerde siyaset de olmaz. Buradan çağrı yapıyorum. Çıkıp açıklasınlar ve tüm partiler ABD'yi net bir şekilde kınasın' dedi. HDP'ye bakanlık verilebileceği yönündeki çıkışlara Sarıgül 'Terörle arasına mesafe koyamayanlarla TDP'nin yan yana gelmesi mümkün değil' sözleriyle cevap verdi. Sarıgül Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasıyla ilgili 'Eğer kumpas kurulmamış olsa bugün ana muhalefet lideri bendim' ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına yanıt: Muhalefet yetersiz olmasaydı parti kurmazdık
GÜNDEM
Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına yanıt: Muhalefet yetersiz olmasaydı parti kurmazdık
Fiziki altın bulmak zorlaşacak

'Fiziki altın bulmak zorlaşacak'

Uzman isimden yatırım yapacaklara uyarı.
Dünyanın en iyi futbolcusu burada

'Dünyanın en iyi futbolcusu burada'

Kaptan Burak Yılmaz'ın Portekiz'deki sözleri dikkat çekti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Hizbullah bana göre terör örgütü değil

​Kalıcı çözüm çabalarının artırılması ihtiyacı vurgulandı.

​E-Ticaret devinden Türkiye adımı.

TFF'den<br> EURO 2028 başvurusu

TFF'den
EURO 2028 başvurusu

​Türkiye, Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için aday

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.