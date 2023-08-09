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Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na tam destek: CHP şu anda bir genel başkan aramıyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partide değişim isteyenlere tepki gösterdi. Değişim tartışmalarının yerel seçimlere az bir süre kala faydası olmayacağını söyleyen Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na tam destek vererek "CHP şu anda bir genel başkan aramıyor." dedi. Kılıçdaroğlu'nun seçim zamanında yalnız bırakıldığını anlatan Sarıgül, "Kılıçdaroğlu'nun yanındaydınız, beraberdiniz, çoğunuz adaydı, bakan olacaktınız. Kılıçdaroğlu yüzde 2 oyla almış olsaydı bunların hiçbiri konuşulmazdı. O gece aslan parçaları neredeydiler?" ifadelerini kullandı.

14:22 . 9/08/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Seçim yenilgisinin ardından partililerce istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu'na Mustafa Sarıgül'den destek geldi.

Seçim yenilgisinin ardından partililerce istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu'na Mustafa Sarıgül'den destek geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerine CHP'nin İstanbul'da aday olarak göstereceği öne sürülen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında değişim isteyen partililere sert çıktı.

"CHP şu anda genel başkan aramıyor"

CHP'nin Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyleyen Sarıgül, genel başkanlık isteyen isimlere mesaj gönderdi. Sarıgül şöyle konuştu:

"Yerel seçimlere az bir süre kala CHP içerisindeki değişikliğin CHP'ye ve ülkemize bir faydası olmayacak. CHP şu anda bir genel başkan aramıyor."

Değişim isteyenlere tepki: O gece neredeydiniz?

Sarıgül şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu 14 Mayıs sabahı yalnız bırakıldı. Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğü, devlet adamlığı, hakkaniyet duygusu, vicdanlı ve merhametli oluşu yanında durmamın nedenidir.
Ecevit'ten sonra en fazla oy alan Genel Başkan kendisi. Kılıçdaroğlu kaybetmedi; bugün eleştirenler, yanında olmayanlara şunu söylemek isterim: Siz o dönemde Kılıçdaroğlu'nun yanındaydınız, beraberdiniz, çoğunuz adaydı, bakan olacaktınız... Kılıçdaroğlu yüzde 2 oyla almış olsaydı bunların hiçbiri konuşulmazdı. O gece aslan parçaları neredeydiler? Kılıçdaroğlu çok yalnız bırakıldı"


#Mustafa Sarıgül
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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