Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na tam destek: CHP şu anda bir genel başkan aramıyor

Seçim yenilgisinin ardından partililerce istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu'na Mustafa Sarıgül'den destek geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerine CHP'nin İstanbul'da aday olarak göstereceği öne sürülen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında değişim isteyen partililere sert çıktı.
"CHP şu anda genel başkan aramıyor"
CHP'nin Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyleyen Sarıgül, genel başkanlık isteyen isimlere mesaj gönderdi. Sarıgül şöyle konuştu:
Değişim isteyenlere tepki: O gece neredeydiniz?
Sarıgül şöyle devam etti: