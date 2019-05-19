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Gündem Sarıkamışta katliam gibi arazi kavgası 6 ölü, 5 yaralı
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KARS

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Haber Merkezi DHA
Husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetti
Husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi nedeniyle husumetli olan Atagün ve Korkmaz ailelerinin fertleri arasında bugün öğleden sonra yine tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü. İki aileden 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

  • Jandarma olayların daha fazla büyümemesi için hem köyde hem de yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

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