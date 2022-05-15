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İSTANBUL

Sarıyer'de bekçi ile amcasına silahlı saldırı

Sarıyer'de yolda yürüyen bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C.'yi silahla ağır yaralayan Hüseyin Arslan(20) aynı silahla intihar etti.

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Haber Merkezi DHA
Sarıyerde bekçi ile amcasına silahlı saldırı
Sarıyer'de bekçi ile amcasına silahlı saldırı.

Olay, saat 22.00 sıralarında, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, istirahatte olan bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C. caddede yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı.

DHA

Ağır yaralanan amca ile yeğen ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

DHA

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Arslan'ın motosikletle kaçtıktan sonra Cengiz Topel Caddesi'nde aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

DHA

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