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Sarıyer'de durdurulan Azerbaycanlı diplomatın üzerinden 70 kilo altın çıktı

Sarıyer'de durdurulan Azerbaycanlı diplomatın üzerinden 70 kilo altın çıktı

Lokman Özdemir
14:1322/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
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Sarıyer’de bir alışveriş merkezi önünde polis ekipleri tarafından durdurulan Azerbaycanlı diplomatın üzerinde tam 70 kilo altın ele geçirildi. Olayla ilgili yasal süreç devam ediyor.

İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimatlar çerçevesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde diplomat olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu M.G.Ş. isimli şüpheli taksiyle seyir halindeyken durduruldu.


70 kilo altın ele geçirildi


Durdurulan şüpheli M.G.Ş. üzerinde yapılan arama sonucu 70 kilo altın bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin M.G.Ş.'nin söz konusu ürünlerin kendisine ait olduğunu, ayrıca ekiplere diplomat olduğunu söylediği öğrenildi.


Konuya ilişkin yasal işlemlerin de sürdüğü öğrenildi.




#İstanbul
#Sarıyer
#Azerbaycan

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