Sarıyer'de durdurulan Azerbaycanlı diplomatın üzerinden 70 kilo altın çıktı

Durdurulan şüpheli M.G.Ş. üzerinde yapılan arama sonucu 70 kilo altın bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin M.G.Ş.'nin söz konusu ürünlerin kendisine ait olduğunu, ayrıca ekiplere diplomat olduğunu söylediği öğrenildi.
Konuya ilişkin yasal işlemlerin de sürdüğü öğrenildi.
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