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Gündem Sarıyerde gecekondunun üzerine düşen TIR 9 saat sonra kaldırıldı
İSTANBUL

Sarıyer'de gecekondunun üzerine düşen TIR 9 saat sonra kaldırıldı

Sarıyer'de gecekondu üzerine düşen inşaat demiri yüklü TIR yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Sarıyerde gecekondunun üzerine düşen TIR 9 saat sonra kaldırıldı
TIR gecekonduya uçtu

Kaza, Sarıyer Özdereiçi Caddesi üzerinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi.
Remzi Bingöl'ün kullandığı 34 BV 1304 plakalı TIR, sürücünün direksiyon kontrolü kaybetmesi sonucu gecekondunun üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan şoför Remzi Bingöl ile gecekonduda bulunan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


TIR'ı kaldırma çalışmaları saatlerce sürdü. TIR, yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu vinçlerle kaldırıldı.

Sarıyer'de gecekondu üzerine demir yüklü TIR devrildi
OYNAT 00:44
Sarıyer'de gecekondu üzerine demir yüklü TIR devrildi
İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi'nde bir gecekondunun üzerine TIR devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tır sebebiyle gecekonduda mahsur kalanlar olduğu belirtildi.


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