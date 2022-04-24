Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Sarıyerde İETT dehşeti 15 araca birden çarparak durabildi
İSTANBUL

Sarıyer'de İETT dehşeti: 15 araca birden çarparak durabildi

Sarıyer'de iddiaya göre sürücüsünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptı. Kazada yaralanan dört kişi hastanelere kaldırılırken, birçok araç hasar gördü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sarıyerde İETT dehşeti: 15 araca birden çarparak durabildi
​Sarıyer'de İETT dehşeti: 16 araca birden çarparak durabildi

Kaza, saat 19.00 sıralarında Katar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hararet yaptığı gerekçesiyle şoförünün sağda durdurup indiği İETT otobüsü, bir anda harekete geçerek yoldaki araçlara çarptı.

15 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Otobüs yaklaşık 500 metre boyunca 15 araca çarparak ilerledikten sonra durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Sarıyer'de korkutan anlar: İETT otobüsü 15 araca çarptı
OYNAT 00:30
Sarıyer'de korkutan anlar: İETT otobüsü 15 araca çarptı
Sarıyer'de iddiaya göre sürücüsünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırılırken, çok sayıda araç hasar gördü.

Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"ŞOFÖR EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU"

Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu için otobüsün harekete geçtiği iddia edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.
İzmirde kritik mücadele

İzmir'de kritik mücadele

Altay-Galatasaray maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Diyarbakırda yağmur duası

Diyarbakır'da yağmur duası

​Ramazan ayının son gününe kadar devam edecek.
Sarıyerde İETT dehşeti: 15 araca birden çarparak durabildi

​Küçük kızın gözyaşları yürek sızlattı.

​Yargıtay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal karar.

​DSÖ duyurdu: Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm

​Tüm sahil sarıya boyandı: Binlerce arı telef oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.