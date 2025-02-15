Sarıyer’de kamu zararı çok büyük

Sarıyer’de kamulaştırma yapılacak birçok alan varken bu işlemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isteği ve ihtiyacına yönelik yapılması tepki çekti. İmamoğlu’nun inşaat şirketi tarafından Sarıyer Emirgan Mahallesi’nde yaptırılan üç adet villanın manzarasını korumak amacıyla 3 bin 40 metrekare arazi, İBB tarafından acele kararla kamulaştırıldığı ortaya çıkmıştı. Yeni Şafak’a konuşan AK Parti Sarıyer Meclis Üyesi Mehmet Nergis kamulaştırmanın tepkilere neden olduğunu belirterek “Kamu zararı çok büyük” dedi.





KAMULAŞTIRMA İHTİYACI VAR

Uygulamalara tepki gösteren Nergis, “Tarabya Mahallesinde aktif çalışan arter yol otobüslerin ana geçiş güzergahı Sarıyer’in ana aks noktalarından bir tanesi. Burası acilen kamulaştırılması gereken bir alan. İBB, bu alanı, gayrimenkulün sahibinin izni olmaksızın kullandığı için tazminatlar ödeyerek, ciddi bir zarara imza attılar” diye konuştu.





HALKA DEĞİL KENDİNE HİZMET

İmamoğlu’nun villalarının olduğu Osman Barlas Caddesi’nin tamamına İBB tarafından altyapı, asfalt ve kaldırım çalışmaları yapıldığını aktaran Nergis, “Normal şartlarda bunu yapması gereken Sarıyer Belediyesi’ydi. Sarıyer’de onca kaldırım, yol, asfalt çalışması yapılması gerekirken halk kendi mahallelerinde, kaldırımlarında yürürken, zorlanırken İmamoğlu kendi yol güzergahını hızlı bir şekilde düzenledi. Bu halka değil kendine hizmet. Sarıyer’in önceliği İmamoğlu’nun mülkü değil” ifadelerini kullandı.



