Gündem Sarıyerde lüks gelin arabası yandı Düğün değil cenazemiz olabilirdi
İSTANBUL

Sarıyer'de lüks gelin arabası yandı: Düğün değil cenazemiz olabilirdi

Saıyer'de lüks gelin arabası seyir halindeyken alev aldı. Gelin ile damat olayı burunları dahi kanamadan atlatırken sürücü "Düğüne gidiyorduk, ama cenazemize de gelebilirdiniz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sarıyerde lüks gelin arabası yandı: Düğün değil cenazemiz olabilirdi
Sarıyer'de lüks gelin arabası yandı.

İstinye Katar Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, konvoyla nikaha giden Ali Görücü'nün kullandığı 34 JY 6363 plakalı lüks gelin arabasının motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Otomobilin ön tarafından ve altından gelen dumanı ilk anda fark edemeyen Görücü, konvoydakilerin haber vermesi üzerine aracı yol kenara çekti. Gelin arabasının önünden çıkan dumanı gören gelin ile damat can havliyle kendilerini dışarı attı.


Sürücü Ali Görücü, otomobilde bulunan yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yangın tüpleriyle yardıma koştu. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.
Gelin ile damadın konvoydaki bir başka otomobille nikaha gittiğini belirten Ali Görücü, "Düğüne gidiyorduk. Yandı işte; ama cenazemize de gelebilirdiniz. Yandı yapacak bir şey yok. Konvoy halindeydik. Ben farkında bile değildim. Kornaya bastılar, 'ne oluyor' dedim. 'Arabanın altı yanıyor' dediler. Gelin ile damat içindeydi. Kaçtılar. Ellerim yandı" dedi.

Abone Ol Google News
16 ay sonra açıldı

16 ay sonra açıldı

​Beklenen açıklama Edirne Valiliği'nden geldi.
Hayal kırıklığı oldu

Hayal kırıklığı oldu

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB'ye eleştiri.
İranda beşinci dalga paniği

​266 kente giriş-çıkışlar yasaklandı

İstanbul ​Şile'de sağanak sonrası dere taştı.

​Akdeniz'de göçmen botu battı.

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor.

Tanesini bir liradan satıyor

Tanesini bir liradan satıyor

Dedesinin yadigarına sahip çıktı, bu iş için bankacılığı bıraktı.

Endişelendiren görüntü

Endişelendiren görüntü

Küçükçekmece'de binlerce ölü balık sahile vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.