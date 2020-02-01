Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı

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Hemşireye 'salak' diyen Kaymakama Yargıtay’dan kötü haber: Cezası kesinleşti

Eşine reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan kaymakam, iddiaya göre hemşireye, ’salak, geri zekalı, bize bunu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar’ dedi. Kaymakamın kendisine hakaret ettiğini savunan genç hemşire konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin mahkumiyete çarptırdığı kaymakamın cezasını Yargıtay da onayladı.