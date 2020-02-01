Gündem Sarıyerde ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı
İSTANBUL

Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı

Sarıyer'de akşam saatlerinde evinden ayrılarak ormana giden Ali Kılınç'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler 48 saat sonra Kılınç'ı 12 metrelik kuyunun içinde buldu. Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler Ali Kılınç'ı düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Haber Merkezi DHA
Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen Ali Kılınç kurtarıldı.
Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen Ali Kılınç kurtarıldı.

İstanbul Sarıyer'de Bahçeköy Ormanı'nda 12 metrelik kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Olay, Sarıyer Bahçeköy Ormanı'nda meydana geldi. Perşembe günü akşam saatlerinde evinden ayrılarak ormana gittiği belirtilen Ali Kılınç'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kılınç'ın Bahçeköy Ormanı'nda kaybolmuş olabileceğini düşünen yetkililer arama çalışmalarına başladı.

DHA
Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen Ali Kılınç kurtarıldı.

12 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

  • Sarıyer Belediyesi Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin yaptıkları aramalarda Ali Kılınç'ın orman içerisinde bulunan 12 metrelik kuyuya düştüğü tespit edildi. Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler Ali Kılınç'ı düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kuyuya düşen kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA
Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen Ali Kılınç kurtarıldı.

DHA
Sarıyer'de ormandaki kuyuya düşen Ali Kılınç kurtarıldı.
Karantina hastanesi belli oldu

Karantina hastanesi belli oldu

​Çin'den getirilen 24 kişi 14 gün boyunca Ankara'da tutulacak.
TSKda yeni bir dönem başladı

TSK'da yeni bir dönem başladı

Yurt dışındaki örnekler dikkate alınarak kullanılmaya başladı.
Kartalda çöken binanın yerine yapıldı

Kartal'da çöken binanın yerine yapıldı

1 yılda tamamlanan 105 daire ev sahiplerine teslim edildi.
48 saat sonra kurtarıldı

48 saat sonra kurtarıldı

​Sarıyer'de ormandaki kuyuya düştüğü belirlendi.
6.8'lik <br>depremi de atlattı

6.8'lik
depremi de atlattı

​7 derece eğikliği ile 9 asırdır depremlere meydan okuyor.
İstanbul ve bazı illere uyarı

İstanbul ve bazı illere uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
THY Çin'den son seferini tamamladı

THY Çin'den son seferini tamamladı

​Koronavirüs nedeniyle THY uçuşlarını durdurdu.
Vatandaşa<br>kuyumcu uyarısı

Vatandaşa
kuyumcu uyarısı

​Yüksek kazanç vaadiyle para ve altın topluyorlar.
6 kişi uçağa<br>binmekten vazgeçti

6 kişi uçağa
binmekten vazgeçti

Bakan Koca'dan tahliye edilen Türkler hakkında çarpıcı açıklama.
Son 24 saatte<br>46 can kaybı daha

Son 24 saatte
46 can kaybı daha

Koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artıyor.
Virüslü değiliz

Virüslü değiliz

​Yabancı ülkelerdeki Çinliler kendilerine yöneltilen ırkçı tavırlardan rahatsız.
Koca Yusuf<br>Çin'den ayrıldı

Koca Yusuf
Çin'den ayrıldı

49 kişi Wuhan'dan Türkiye'ye getiriliyor.
Yolda parçalanmış cesedi bulundu

Yolda parçalanmış cesedi bulundu

​Arkadaşı geri dönmeyince aramaya çıktı şoke oldu.
Trump'ın evinin<br>önünde çatışma<br>

Trump'ın evinin
önünde çatışma

Eve zorla girmeye çalışan iki kişi gözaltına alındı.
25 saat<br>sonra ulaşıldı<br>

25 saat
sonra ulaşıldı

İkinci işçinin cansız bedeni de göçükten çıkarıldı.
İcabınıza bakacağım

İcabınıza bakacağım

İBB'li Meltem Şişli: ​''Başörtüsüyle bu iş yapılamaz, ter kokuyorsunuz.''
Elazığ'da<br>artçılar sürüyor

Elazığ'da
artçılar sürüyor

4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.