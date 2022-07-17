Gündem Sarıyerde otomobil akaryakıt istasyonuna daldı İki yaralı
İSTANBUL

Sarıyer'de otomobil akaryakıt istasyonuna daldı: İki yaralı

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil akaryakıt istasyonuna daldı. Otomobil, pompada yakıt doldurulan başka otomobile çarparak durabildi. Kazada istasyon görevlisi ve yakıt alınan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Sarıyerde otomobil akaryakıt istasyonuna daldı: İki yaralı
​Sarıyer'de otomobil akaryakıt istasyonuna daldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DP 948 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.

Otomobil, pompada yakıt doldurulan başka otomobile çarparak durabildi. İki otomobilin arasında kalan istasyon görevlisi ve yakıtın alındığı otomobilin sürücüsü Yüksel Şimşek yaralandı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis akaryakıt istasyonunun etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri herhangi bir yanma veya patlama ihtimaline karşılık hazır bekledi. Kaza yapan otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada yaralanan sürücünün oğlu Edip Şimşek, Bizim araba benzinliğin içindeydi. Şu araba kaldırımın üzerindeydi indi, bizim arabaya arkadan vurdu. Şuradaki benzinci ile babam arada kaldı. Herhalde ayağı kırıldı dedi.

Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.
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