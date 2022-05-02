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Gündem Sarıyerde takla atan polis zırhlı aracı alt yola düştü İki polis yaralı
İSTANBUL

Sarıyer'de takla atan polis zırhlı aracı alt yola düştü: İki polis yaralı

Sarıyer İstinye'de, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği polis zırhlı aracı, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra duvarı aşarak alt yola düştü. Kazada yaralanan iki polis hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Sarıyerde takla atan polis zırhlı aracı alt yola düştü: İki polis yaralı
​Sarıyer'de takla atan polis zırhlı aracı alt yola düştü

Kaza, saat 18.30 sıralarında İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi'nde meydana geldi.

Seyir halindeki zırhlı polis aracı bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı. Savrulup yol kenarındaki demir bariyerleri aşan araç, takla atıp yaklaşık üç metre yükseklikten alt yola düştü.

İKİ POLİS YARALANDI

Araçtaki 2 polis yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı 2 polisi yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Sarıyer'de takla atan polis zırhlı aracı duvarı aşıp alt yola düştü: 2 polis yaralı
OYNAT 00:51
Sarıyer'de takla atan polis zırhlı aracı duvarı aşıp alt yola düştü: 2 polis yaralı
Sarıyer İstinye'de, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği polis zırhlı aracı, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra duvarı aşarak alt yola düştü. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.

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