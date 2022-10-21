Gündem Şarkıcı Gülşen bugün hakim karşısına çıkıyor İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti
3. SAYFA

Şarkıcı Gülşen bugün hakim karşısına çıkıyor: İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti

İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılmıştı. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen, adli kontrol şartı bulunan Gülşen bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Şarkıcı Gülşen bugün hakim karşısına çıkıyor: İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti
Şarkıcı Gülşen bugün hakim karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen 4 gün sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI SÜRÜYOR, EV HAPSİ KALDIRILDI

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Yurt dışı yasağı ve karakol imza şartı getirildi.

Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
OYNAT 00:10
Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
Konserinde LGBT bayrağı açıp 'Beğenmeyen gitsin' diyen şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde imam hatiplileri hedef aldığı ortaya çıktı. Gülşen'in bir kişiyle ilgili 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor' dediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.


İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcılık Gülşen hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. 702 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede Gülşen'in "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezası istendi. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta bulunuyor.

İddianamede Gülşen'in sözlerinin halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı, şüpheli Gülşen'in söz ve beyanlarının kışkırtıcı ve düşmanca tutum ve davranışlar sergilediğine yer verildi.

İmam Hatiplilere 'sapık' diyen şarkıcı Gülşen tutuklandı
OYNAT 00:31
İmam Hatiplilere 'sapık' diyen şarkıcı Gülşen tutuklandı
İmam Hatiplileri hedef alan sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen'in, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilme anı kameraya yansıdı. Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı.


NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu'nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

İki bin yıldır kayıptıTüm sırrı çözüldü

İki bin yıldır kayıptı
Tüm sırrı çözüldü

Dünya tarihinin en büyük buluşu.
Kısa sürede15 santimetreye ulaştı

Kısa sürede
15 santimetreye ulaştı

Uyarıların ardından ilk kar görüntüsü Rize'den geldi.
TSKya iftira atan TTB Başkanı Fincancının ihanet diline HDP kalkanı

MİT Sincar'da operasyon düzenledi.

​Meksika'da yük treni gaz tankerine çarptı.

​Meteoroloji'den 20 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı.

​Kimyasal dediler 'sis makinası' çıktı.

​Bursa'daki kaza sonrası ilginç anlar.

Dev projeler Erdoğan sayesinde.
Önce aracına yattı<br>sonra polise ağladı

Önce aracına yattı
sonra polise ağladı

​Alkollü araç kullanırken kaza yaptı.

Gaz ölçüm verileri ortaya çıktı.

Kalkıştan bir saat sonra İstanbul'a geri döndü.

56 günde geldi 45 günde gitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.