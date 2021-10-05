'Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'nın provaları tamam

MSB'den yapılan açıklamada, "3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleşecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'nın provaları başarıyla icra edildi" ifadesi yer aldı.
3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan’da gerçekleşecek olan Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı’nın provaları başarıyla icra edildi. pic.twitter.com/N0q1OTF5dm
3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan’da gerçekleşecek olan Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı’nın provaları başarıyla icra edildi. pic.twitter.com/N0q1OTF5dm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2021