'Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'nın provaları tamam

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İçişleri Bakanlığı uyardı: Görüntülü aramaları reddediniz

Emniyet, sosyal medya üzerinden aramalarla elde edilen görüntüleri kullanarak vatandaşlardan şantaj ve tehdit yoluyla menfaat sağlayanlara karşı dikkatli olunmasını isterken İçişleri Bakanlığı'ndan da aynı uyarı geldi. İçişleri Bakanlığı, tanımadıkları kişilerden gelen görüntülü aramaları reddetmelerini talep etti.