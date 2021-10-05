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ANKARA

'Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'nın provaları tamam

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nahçıvan'da icra edilecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'ının provalarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatının provaları tamam
MSB, tatbikattan görüntüler paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada, "3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleşecek Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'nın provaları başarıyla icra edildi" ifadesi yer aldı.

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