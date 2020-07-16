Satılık böbrek var: Samsun’da internetten ilan veren kişi gözaltına alındı

Siber vatan gerçek vatan kadar önemli

Dijital alanda atılacak adımlara dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından dijital farkındalık masajı paylaştı. Uzun bir süredir konuşulan dijital farkındalık ve siber vatan neden bu kadar önemli? Gelin uzmanından dinleyelim.



