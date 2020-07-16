Samsun haberleri: Satılık böbrek var ilanı polisi harekete geçirdi, gözaltına alındı
Satılık böbrek var: Samsun’da internetten ilan veren kişi gözaltına alındı
Samsun’da internet üzerinden "satılık böbrek" ilanı veren kişi siber polisinin takibi sonucu gözaltına alındı. Maddi sıkıntı yüzünden dikkat çekip yardım toplamak için bu yola başvurduğunu söyleyen kişi, ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Kendi telefonunu da yazdı
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, internetten Samsun’da A.K. adlı kişinin bir sosyal medya hesabından "satılık böbrek var" ilanı vererek kendi telefonunu da yazdığını tespit etti.
Yardım toplamak için yapmış
Siber polisi ile yapılan irtibat sonucu A.K., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından "organ ve doku ticareti" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
A.K. maddi sıkıntı yüzünden dikkat çekip yardım toplamak için bu yola başvurduğunu söyledi.
Serbest bırakıldı
Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.