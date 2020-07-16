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SAMSUN

Samsun haberleri: Satılık böbrek var ilanı polisi harekete geçirdi, gözaltına alındı

Satılık böbrek var: Samsun’da internetten ilan veren kişi gözaltına alındı

Samsun’da internet üzerinden "satılık böbrek" ilanı veren kişi siber polisinin takibi sonucu gözaltına alındı. Maddi sıkıntı yüzünden dikkat çekip yardım toplamak için bu yola başvurduğunu söyleyen kişi, ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Samsun’da internetten 'satılık böbrek' ilanı veren kişi gözaltına alındı.
Samsun’da internetten 'satılık böbrek' ilanı veren kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Kendi telefonunu da yazdı

  • Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, internetten Samsun’da A.K. adlı kişinin bir sosyal medya hesabından "satılık böbrek var" ilanı vererek kendi telefonunu da yazdığını tespit etti.

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Yardım toplamak için yapmış

Siber polisi ile yapılan irtibat sonucu A.K., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından "organ ve doku ticareti" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

A.K. maddi sıkıntı yüzünden dikkat çekip yardım toplamak için bu yola başvurduğunu söyledi.

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Serbest bırakıldı

Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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