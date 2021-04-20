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Gündem Satın aldığı otomobilde üretim hatası tespit edildi Aracın değiştirilmesi için dava açtı
İSTANBUL

Satın aldığı otomobilde üretim hatası tespit edildi: Aracın değiştirilmesi için dava açtı

İstanbul'da satın alındıktan kısa süre sonra tavan boyası kabaran otomobilinin yenisiyle değiştirilmesi için firmaya başvuran, olumlu yanıt almayınca da dava açan bedensel engelli Fikret Küçükhızar, kendisi gibi pek çok kişinin mağdur edildiğini öne sürdü. Bedensel engelli Fikret Küçükhızar, "Ben aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Çünkü Türkiye'de tavanı boyalı aracı satmak çok zor" dedi.

Haber Merkezi AA
Satın aldığı otomobilde üretim hatası tespit edildi: Aracın değiştirilmesi için dava açtı
Fikret Küçükhızar

Devletin engelli bireylere tanıdığı ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen Fikret Küçükhızar, bir yıl önce İstanbul'daki bir otomobil bayisine başvurdu. Küçükhızar, buradaki işlemlerin ardından bir otomobile sahip oldu.

Küçükhızar, bir süre kullandığı aracın tavan kısmında boyasının kabararak döküldüğünü fark etti. Bunun üzerine firmayla iletişime geçen engelli vatandaş, mağduriyeti çözülmeyince Bakırköy Adliyesi 8. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.

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"Firma para ve boyama teklif etti"

Fikret Küçükhızar, otomobildeki sorunun ortaya çıkmasının ardından firmanın genel merkeziyle irtibata geçtiğini, bunun 6 aylık bir süreci kapsadığını söyledi.

Firmanın, kendisine aracını boyamayı ve 10 bin lira vermeyi teklif ettiğini öne süren Küçükhızar, "Daha sonra 15 bin lira teklif ettiler. Kabul etmeyince aracın değişimini talep ettim. Değişim için 35 bin lira ücret istediler benden. Bunu veremeyeceğimizi söyledik. Daha sonra 'Aracınızı değiştiremeyiz' deyip bizi bu sorunla baş başa bıraktılar" diye konuştu.

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Küçükhızar, mahkemenin atadığı bilirkişinin araçtaki sorunun üretimden kaynaklı olduğunu raporladığını dile getirdi.

Davanın devam ettiğini ifade eden Küçükhızar, şunları kaydetti:

  • "Bu konuda yüzlerce vatandaş mağdur. Sosyal medyada gruplar kurduk. Aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Mahkemeye verince bize tekliflerini yinelediler. Ancak ben aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Çünkü Türkiye'de tavanı boyalı aracı satmak çok zor. Satmaya çalıştığımızda 50 ya da 100 bin liraya kadar fiyat kırıyorlar. Uluslararası firma olduğu için güvendik. Ancak bizi mağdur etti. Komik rakamlar teklif ediliyor. Tavanı boyalı arabayı kimse almak istemez."

Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesince suç duyurusunda bulundu
FOTOĞRAF 8
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Turgutlu ilçesinde oturan, özel bir bankada yönetici, evli ve 3 çocuk babası Alparslan Tosun, inşaat teknikeri eşi Semiha Tosun'a (46), 9 Eylül'de, 119 bin liraya sıfır kilometre bir otomobil satın aldı.
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Otomobilin alınmasından 18 gün sonra kirlenen sürücü koltuğunu silmek isteyen Alparslan Tosun, bir anda acı içinde kaldı.
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Parmağı kesilen tosun, yaptığı araştırmada koltuğun yaslanma ve oturma bölümüne sıkıştırılmış 20 santimetre büyüklüğünde falçata buldu.
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Kesilen bölgeyi bezle kapattığını belirten Alparslan Tosun, Komşuların yardımıyla 10- 15 dakika boyunca kanı durdurmaya çalıştık. Kanın durmasının ardından aracın başına tekrardan döndüm. Elimin neden kesildiğini görmek istedim. Sürücü koltuğunda yaslanma ve oturma yerinin arasındaki bölmede kesici bir cisim fark ettim. Kesici cisimde koltuğun içerisinden birkaç santimetresi dışarı doğru çıkmıştı. Daha sonra orayı bir bezle kapatarak, eşim Semiha'dan otomobili yetkili servise götürmesini istedim. Eşim ilk iş günü sabahında yetkili servise götürdü. 7 santimetrelik falçata yetkili servis tarafından koltuktan çıkarıldı. Eşim eve döndükten 2 saat sonra Bursa'dan yeni bir koltuk geldi ve takıldı dedi.
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Olayın yaşandığı hafta boyunca firma tarafından aranarak, ikna edilmeye çalışıldıklarını dile getiren Tosun, Koltuğu değiştirdiler, olay bizim için kapanmıştı. Daha sonra koltuğu değiştiren firmanın yetkilisi bizi arayıp, 'Bir tazminat talebiniz var mı?' diye sordu. 'Yok' dedik. 'Böyle bir hata olmuş. İlgilendiniz, teşekkür ederiz' dedik. Ancak, daha sonra firma yetkilisi bizi 5 gün boyunca aradı. 'Sizi Bursa'da ağırlayalım, fabrikamızı gezdirelim. Dava açmayın aksi takdirde, 700 kişi işten çıkarılır' diyerek, bizi etkilemeye çalıştı. Biz de bizim için konunun kapandığını söyledik. Olayın ardından 6 gün sonra yine arayıp, bir kez daha davette bulunup, 'Benzin paranızı da biz karşılayalım. Koltuklarınızı da komple yenileyim' dediler. Durumu eşimle paylaşınca, çocuklarımızla birlikte bir üretim tesisini görmek hoşumuza gider dedik ve kabul ettik diye konuştu.
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Firmanın tutarsız ve çelişkili davranışlar sergilediğini ifade eden Tosun, 2 Ekim Cuma günü öğleden sonra beni aradılar, 'Sizinle muhatap olmayı kestik. Gelmenize gerek yok. Konu bizim için kapanmıştır' dediler. Ben de kendimi aldatılmış ve kandırılmış hissettim. Bu konu beni rahatsız etti. Bunu üzerine hukuki süreç başlatmaya karar verdim. Koltukta olan kesici cisim bel bölümünde olduğu için ters bir harekette felce kadar neden olabilirdi. Çok ciddiye alınması gereken bir şey bu. Çıkan cismin kalınlığı, sertliği ve keskinliği dikkate alındığında durumun ciddiyeti daha da iyi anlaşılabilir. Elimden geldiğince firmanın bu hatasını ve 5 günlük süreçte bizle dalga geçer gibi davranışta bulunmalarının hukuki mücadelesini vereceğiz. Avukatımız aracılığıyla firma hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk dedi.
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Semiha Tosun da büyük bir tehlike atlattığını ifade etti. Serviste koltuktan çıkan falçatayı gördüğünde şoke olduğunu belirten Tosun, şöyle devam etti:
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Yeni alınan otomobilimin sürücü koltuğundan kesici bir alet çıktı ve eşimin elini kesti. Uzun bir süre eve gelmeyince ben merak ettim. Kendisini aradığımda 'birazdan geleceğim' dedi ve o sırada elindeki kanı durdurmaya çalışıyormuş. Yaklaşık 1,5 saat sonra eve döndü. Bu olayı örtbas etmekten ziyade firma en azından özür dilese, mağduriyetimizi giderse bizim için yeterli olacaktı. Kendileri farklı bir şekilde yaklaştığı için biz de hukuki süreç başlattık. Büyük bir tehlikeden kurtuldum. Frene bastığım anda tam omuriliğime saplanabilecek bir noktadaydı bıçak.
Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesince suç duyurusunda bulundu
Manisa'da yaşayan Alparslan Tosun (47), eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin koltuklarını silerken, parmağı kesildi. Yaptığı incelemede koltuğun kenarında 7 santimetre büyüklüğünde falçata olduğunu gören Tosun, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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