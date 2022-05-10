Gündem Savaş mağduru Ukraynalı çocukların tüm ihtiyaçları Türkiyede her yönüyle karşılanıyor
ANKARA

Savaş mağduru Ukraynalı çocukların tüm ihtiyaçları Türkiye'de her yönüyle karşılanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan 1380 Ukraynalı yetim çocuk ile bakıcılarının Türkiye'ye getirildiğini ve savaş tahribatından kurtulmaları için burada psikososyal destek sağlandığını belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Savaş mağduru Ukraynalı çocukların tüm ihtiyaçları Türkiyede her yönüyle karşılanıyor
Arşiv.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ukrayna'daki yetimhanelerde kalan ve savaş nedeniyle mağdur olan 988 çocuk ve onların bakıcısı/refakatçisi 392 kişi Türkiye'ye getirildi. Ukraynalı savaş mağdurları Antalya, Muğla ve Sakarya'da kendilerine tahsis edilen otellerde misafir ediliyor. Savaş mağduru Ukraynalıların Türkiye'de konaklaması ve sosyal hizmetlere erişimi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunuyor. Ukraynalıların Türkiye'ye geldikleri andan itibaren ihtiyaçlarına göre etkin planlama yapılabilmesi amacıyla bireysel görüşmeler yapılıyor ve içlerinde dil bilenlerin de bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli tarafından destek sağlanıyor. Ukraynalıların konakladıkları otellerdeki hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü meslek elemanları tarafından takip ve kontrol ediliyor. Ukraynalıların temel ihtiyaçları, yerleştirildikleri illerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla karşılanıyor. Çocuklara sağlık taraması yapılarak, gerekli durumda hastanelere yönlendiriliyor. Eğitim desteği de sunulan Ukraynalı çocuklara kırtasiye malzemeleri temin ediliyor.

Psikososyal destek veriliyor

Ayrıca Ukraynalı çocukların savaştan en az seviyede etkilenmesi için Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli psikososyal destek sağlıyor. Bu kapsamda Adana'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı programda, Ukraynalı çocuklar Türk akranlarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türk Kızılayı, UNICEF ve bazı sivil toplum kuruluşları ile iş birliğiyle Ukraynalı çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetler düzenleniyor. Ukraynalı çocuklara uyum sağlamaları amacıyla Türkçe eğitim kursu verilmesine yönelik de planlama yapılıyor.

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Ukraynalı siviller Polonya'ya göç etmeye devam ediyor
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Ukraynalı siviller Polonya'ya göç etmeye devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları bir buçuk ayı geride bırakırken ülkenin özellikle doğu kısmındaki şiddetli çatışmalardan kaçan siviller, Lviv üzerinden trenlere binip Polonya'nın ikinci büyük kenti Krakow'a gelmeye devam ediyor.

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu savaş mağdurları, yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ve evcil hayvanlarıyla trenlere binerek Polonya ya da Avrupa'nın diğer şehirlerine doğru yola çıkıyor.

Savaşın başlamasından bu yana 4 buçuk milyon Ukraynalının ülkelerini terk ettiği tahmin ediliyor.

Ukrayna'da şu ana kadar en az 1.842 sivil öldü ve 2.493 kişi yaralandı.

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