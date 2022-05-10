Savaş mağduru Ukraynalı çocukların tüm ihtiyaçları Türkiye'de her yönüyle karşılanıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ukrayna'daki yetimhanelerde kalan ve savaş nedeniyle mağdur olan 988 çocuk ve onların bakıcısı/refakatçisi 392 kişi Türkiye'ye getirildi. Ukraynalı savaş mağdurları Antalya, Muğla ve Sakarya'da kendilerine tahsis edilen otellerde misafir ediliyor. Savaş mağduru Ukraynalıların Türkiye'de konaklaması ve sosyal hizmetlere erişimi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunuyor. Ukraynalıların Türkiye'ye geldikleri andan itibaren ihtiyaçlarına göre etkin planlama yapılabilmesi amacıyla bireysel görüşmeler yapılıyor ve içlerinde dil bilenlerin de bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli tarafından destek sağlanıyor. Ukraynalıların konakladıkları otellerdeki hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü meslek elemanları tarafından takip ve kontrol ediliyor. Ukraynalıların temel ihtiyaçları, yerleştirildikleri illerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla karşılanıyor. Çocuklara sağlık taraması yapılarak, gerekli durumda hastanelere yönlendiriliyor. Eğitim desteği de sunulan Ukraynalı çocuklara kırtasiye malzemeleri temin ediliyor.

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Psikososyal destek veriliyor

Ayrıca Ukraynalı çocukların savaştan en az seviyede etkilenmesi için Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli psikososyal destek sağlıyor. Bu kapsamda Adana'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı programda, Ukraynalı çocuklar Türk akranlarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türk Kızılayı, UNICEF ve bazı sivil toplum kuruluşları ile iş birliğiyle Ukraynalı çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetler düzenleniyor. Ukraynalı çocuklara uyum sağlamaları amacıyla Türkçe eğitim kursu verilmesine yönelik de planlama yapılıyor.

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