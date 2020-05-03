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Gündem Savaş uçağımız için güç birliği 500 mühendis 20 milyon satırlık yazılım yazacak
POLİTİKA

Savaş uçağımız için güç birliği: 500 mühendis 20 milyon satırlık yazılım yazacak

Türkiye’ye sınıf atlatacak olan Milli Muharip Uçak Projesi’nde önemli bir işbirliğine imza atıldı. Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümlere imza atan HAVELSAN, projeye dahil oldu. 500 mühendis 20 milyon satırlık yazılım yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Muharip Uçak projesi
Milli Muharip Uçak projesi

Türkiye’nin 5’inci nesil bir muharip uçak üretmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi için Türk savunma sanayisindeki güç birliği genişliyor. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yaptığı açıklamada, MMU’nun milli gurur oluşturacak, Türkiye’ye lig atlatacak bir proje olduğunu söyledi.

2023’TE HANGARDAN ÇIKACAK

Proje sonunda ortaya çıkacak 5’inci nesil savaş uçağını dünyada yapabilen birkaç ülke bulunduğunu belirten Atalay, “İnşallah biz de o ülkelere dahil olacağız. Uçağın hangardan çıkışı için 2023 yılı öngörülüyor. İstenen noktaya gelmesi için uzun yıllar çalışacağımız bir proje. 5’inci nesil olması dolayısıyla ‘uçan bilgisayar’ diyebileceğimiz bir ürün. 20 milyon satır civarında yazılımın üzerinde koşacağı, yüzlerce modül yazılımın birlikte çalışacağı bir uçan bilgisayar. Dolayısıyla HAVELSAN’ın projenin ana oyuncularından biri olması çok doğal” dedi.

HAVELSAN ANA OYUNCU

HAVELSAN’ın deneyim ve yeteneğiyle bu projenin ana oyuncularından biri olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuştu: “Geçmişte pek çok büyük projede milyon satırlık benzer işler yaptık. Advent Savaş Yönetim Sistemi’nde 10 milyon, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi’nde 15 milyon satır kod yazdık. Bu büyüklükte işlerin hem modüler geliştirilmesi hem o modüllerin birlikte yüksek performansla çalışması deneyimi bizde vardı. Aynı zamanda halen yürütmekte olduğumuz, dünyadaki iddialı firmalardan biri olduğumuz uçak simülatörü alanındaki yetkinliğimiz de bu projeye önemli katkılar sağlayacaktır. F16 uçaklarından eğitim uçaklarına, helikopterden çok değişik hava ve kara araçlarına çeşitli tipteki ürünlerin simülatörlerini yaptık. Simülatör alanındaki deneyimimizin burada çok önemli katkıları ve faydaları olacağını düşünüyoruz.”

F35, HAVA KUVVETLERİ VE HAVELSAN DENEYİMİ BİRLEŞTİ

Tüm bunlara rağmen bugüne kadar daha çok konsept ve mekanik tasarım üzerine yoğunlaşıldığı için HAVELSAN’ın projenin içinde çok da görülmediğine dikkati çeken Atalay, şu değerlendirmede bulundu: “Artık işin teknolojik, yazılım ve operasyonel konuları da tasarlanıp konuşulur hale geldi. Dolayısıyla bizim rolümüz de burada ortaya çıktı. Bunun doğal sonucu olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) gibi iş ortaklarıyla yapılan değerlendirme sonucu bizim de bu projeye dahil olmamıza karar verildi. Bunun üzerine sadece bu işe çalışacak bir direktörlük oluşturduk, Milli Muharip Uçak Direktörlüğümüzü kurduk. Başına da Hava Kuvvetlerinde ve F35 projesinde çalışmış bir arkadaşımızı getirdik. Dolayısıyla F35 projesindeki deneyimleri, Hava Kuvvetleri ve HAVELSAN deneyimiyle birleştirerek bu projeye çok önemli katkılar sunabileceğimizi düşünüyoruz.”

Ekip oluşmaya başladı

Ahmet Hamdi Atalay, proje için bir ekip oluşturmaya başladıkları bilgisini vererek, “20 milyon satırlık bir yazılım işi diye bakarsanız, 400-500 mühendis gerektirecek bir büyüklükten bahsediyoruz. Nihai hedefi de muhtemelen bu rakamlarda olacak. Ekip şu anda bünyemizde fakat yakın zamanda TUSAŞ içinde oluşturulacak MMU ekiplerinin çalıştığı binada yerini alacak. Ekipler orada hep beraber çalışıyor olacaklar” dedi.

Devler arasında yer alacak

  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MMU geliştirilme çalışmalarının da hız kesmeden sürdürüldüğünü, bu proje kapsamında TUSAŞ ile HAVELSAN’ın iş birliğine imza attığını belirtti. Demir, “Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi tamamlandığında ülkemiz dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak” ifadesini kullandı.

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