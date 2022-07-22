Savaş ve tırtıl istilasıyla önemi artan ayçiçeğinde hasat başladı

Geçtiğimiz günlerde Trakya’da binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılları İstanbul Çatalca’daki tarlalara da zarar verdi.
Bilecik, Eskişehir ve Çanakkale’de de yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeğin gelişimini engelleyen çayır tırtılları, tarlalara önemli ölçüde hasar veriyor.
Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana’da, birçok ürünün ham maddesi olan ayçiçeğinde hasat başladı. Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştiren Adana’da bu yıl 700 bin dekardan 175 bin ton rekolte hedefleniyor.
- Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dönüme yaklaşık 200 kilogram ayçiçeği alınacağını söyledi. Doğan verimin bu sene düşük olduğunu belirterek, “Bu yıl yağışların geç günlerde yağmayıp toprağın çatlamasından dolayı verim düşük. Geçen sene Adana’da 650 bin dekar alanda ayçiçeği varken bu sene ekim alanları yüzde 10 arttı. Şu anda 700 bin dönümün üzerinde ayçiçeği var. Biz Türkiye’nin yaklaşık 10’unu karşılamaktayız. Burada ekilen ayçiçeği de hep yağlık” diye konuştu.