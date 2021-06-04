Gündem Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular Jandarma havaya ateş açarak müdahale etti
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Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: Jandarma havaya ateş açarak müdahale etti

Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Beğendik köyüne ait yaylada, mera anlaşmazlığı yüzünden 30 kişilik grup taş, sopa ve bıçak kullanarak birbirlerine girdi. 7 kişinin yaralandığı olaya jandarma ekipleri havaya ateş açarak müdahale etmek zorunda kaldı. Olayda bazı şüphelilerin at sırtında ellerindeki sopalarla geldikleri görüldü.

Haber Merkezi İHA
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: Jandarma havaya ateş açarak müdahale etti
İki grubu jandarma zor ayırdı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda Hüseyin Sürücü Beğendik köyüne ait meraya kendilerinin çadır kurarak hayvan getirmelerine Çadırkaya Beldesinden Ahmet Yıldız ve oğullarının engellediklerini ihbar etti. Bunun üzerine Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı komutasındaki 11 kişilik jandarma devriye kuvveti ve Tercan İlçe Tarım Müdürlüğü ekibi ile olay yerine gitti.


Jandarma, Beğendik köyü Vartik yaylasında bahse konu yere yaklaştığında Çadırkaya Beldesinden Ahmet Yıldız ve oğulları ile Hüseyin Sürücü, ailesi ve yakın akrabalarından oluşan yaklaşık 30 kişilik grubun taşlı sopalı kavgaya tutuştukları görüldü.

Bahçelievler'de yaşanan taşlı sopalı kavga kamerada
OYNAT 00:59
Bahçelievler'de yaşanan taşlı sopalı kavga kamerada
İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Çıkan kavgada üç kişinin aldığı darbeler sonucu yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.


Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı yatıştırmak ve dağıtmak için gerekli ikaz ve uyarılar yaparak havaya ateş etmek dahil kelepçe ve fiziki kuvvet kullanarak tarafları dağıttı. Olayda kullanılan bir bıçak ve 7 adet sopa ele geçirildi. Kavgada, İdris Yıldız, Mustafa Yıldız, Ahmet Yıldız, Nuri Bingöl, Mustafa Genç, Ekrem Köroğlu, Kazım Sürücü yaralandı.

  • Yaralılar Tercan ve Erzincan’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Olay ile ilgili Tercan Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatıldı.

Avcılar'da iki grup arasında taşlı sopalı silahlı kavga!
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Avcılar, Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde 19.00 sıralarında tekel bayii sahibi ile komşuları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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İki grup, taşlı sopalı kavga etti.
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Çıkan kavgada taraflardan birisinin uzun namlulu silahından çıkan kurşunla Kemal Ö. yaralandı.
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Ambulansla hastaneye kaldırılan Kemal Ö.'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Kemal Ö.'nün yakınları tekel bayisine taşla ve sopalarla saldırdı.
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Olay yerinde bulunan polis ekipleri kişileri havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz sıkarak dağıttı. Yaşanan bu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Avcılar'da iki grup arasında taşlı sopalı silahlı kavga!
İstanbul Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi uzun namlulu silahla vurularak, ağır yaralandı. Polisin havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz sıkarak ayırdığı kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
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