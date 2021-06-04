Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: Jandarma havaya ateş açarak müdahale etti

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda Hüseyin Sürücü Beğendik köyüne ait meraya kendilerinin çadır kurarak hayvan getirmelerine Çadırkaya Beldesinden Ahmet Yıldız ve oğullarının engellediklerini ihbar etti. Bunun üzerine Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı komutasındaki 11 kişilik jandarma devriye kuvveti ve Tercan İlçe Tarım Müdürlüğü ekibi ile olay yerine gitti.



Jandarma, Beğendik köyü Vartik yaylasında bahse konu yere yaklaştığında Çadırkaya Beldesinden Ahmet Yıldız ve oğulları ile Hüseyin Sürücü, ailesi ve yakın akrabalarından oluşan yaklaşık 30 kişilik grubun taşlı sopalı kavgaya tutuştukları görüldü.

OYNAT 00:59 Bahçelievler'de yaşanan taşlı sopalı kavga kamerada İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Çıkan kavgada üç kişinin aldığı darbeler sonucu yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. BiP'te paylaş

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Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı yatıştırmak ve dağıtmak için gerekli ikaz ve uyarılar yaparak havaya ateş etmek dahil kelepçe ve fiziki kuvvet kullanarak tarafları dağıttı. Olayda kullanılan bir bıçak ve 7 adet sopa ele geçirildi. Kavgada, İdris Yıldız, Mustafa Yıldız, Ahmet Yıldız, Nuri Bingöl, Mustafa Genç, Ekrem Köroğlu, Kazım Sürücü yaralandı.

Yaralılar Tercan ve Erzincan’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Olay ile ilgili Tercan Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatıldı.