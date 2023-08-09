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Savaştan kaçan 4 milyon 700 bin Ukraynalı halen AB’de geçici koruma altında

Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat, Savaştan kaçan 4 milyon 700 bin Ukraynalının halen AB’de geçici koruma altında olduğunu bildirdi.

17:31 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

24 Şubat 2022’de başlayan savaşın ardından AB’nin kapılarını açtığı Ukraynalılar, geçici koruma altına alınmıştı.

AB’nin ayrımcılık uyguladığı eleştirilerine maruz kaldığı geçici koruma prosedürü kapsamında Ukraynalılara oturma, çalışma ve eğitim hakkı tanınmıştı.

Savaşın akabinde 8 milyon civarında olan Ukraynalı sayısı, yarısı kadarının ülkelerine geri dönmesiyle azaldı.

Eurostat’ın açıkladığı verilere göre, halihazırda AB’de 4 milyon 700 bin Ukraynalı barınıyor.

En çok Ukraynalı Almanya'da​​​​​​​

1 milyon 133 bin 420 ile en fazla Ukraynalıya Almanya ev sahipliği yaparken, onu 977 bin 740 ile Polonya ve 349 bin 140 ile Çekya izliyor.

AB’deki Ukraynalıların yüzde 46,6’sını kadınlar, 34,4'ünü çocuklar oluşturuyor.




#AB
#Ukraynalılar
#sığınmacı
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