Savaştıkları toprakları 48 yıl sonra yeniden görecekler

Kıbrıs’a hareket eden gaziler, Başkan Ekinci ve Kaymakam Çengel ile vedalaşarak, kendilerine sunduğu bu imkandan dolayı Başkan Ekinci’ye teşekkür ettiler.

20 Temmuz 1974 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler, Şanlıurfa’nın Viranşehir Belediyesi’nin düzenlediği programla 48 yıl önce savaşmak için gittikleri topraklara bu defa gezmek için gitti. Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü kutlamalarına katılacak olan muharip gaziler, düşmanla göğüs göğse çarpıştıkları mevzileri de gezecek. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile Kaymakam Önder Çengel tarafından Kıbrıs’a yolcu edilen gazilerin heyecanlı oldukları gözlendi. 48 yıl önce barışı ve huzuru götürmek için canlarını ortaya koyarak gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bu defa gezi için giden gazilere Belediye Başkanı Salih Ekinci de eşlik ediyor.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci yaptığı konuşmada, Kıbrıs muharip gazilerini 48 yıl sonra tekrardan Kıbrıs’a gönderdiklerini belirterek, "Göreve geldiğim günden beri muharip gazilerimiz bir defa daha Kıbrıs’ı görmek istiyorlardı. Bunun için kaymakamlığımızla birlikte çok uğraştık ve bunu gerçekleştirdik. Muharip gazilerimizi, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıldönümü törenlerine katılmak üzere Kıbrıs’a uğurluyoruz. Gazilerimize iyi yolculuklar diliyoruz” diyerek Kıbrıs Konsolosluğuna teşekkür etti.

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Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ise, “Kazasız belasız bir şekilde gidip gelmelerini arzu ediyoruz. Onlar bizler için çok değerli, çok kıymetli, başımızın tacı. Onlar bizim kahramanlarımız, onlar bizim ecdadımız, onlara her baktığımızda şanlı tarihimizi hatırlıyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs’a hareket eden gaziler, Başkan Ekinci ve Kaymakam Çengel ile vedalaşarak, kendilerine sunduğu bu imkandan dolayı Başkan Ekinci’ye teşekkür ettiler.