Savcı Altan kardeşler ve Ilıcak'ın tutukluluk hallerinin devamı istedi

Son dakikaPinterest'te paylaşE-posta gönderWhatsapp'ta paylaşBip'te paylaşYORUM YAPAyrıntılar geliyor#Ahmet Altan#Nazlı Ilıcak ÖNERİLEN VİDEOLAR Filistinli Emel artık özgür...İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.Muhalifler 20 Esed askerini esir aldıTürkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.İsrail zulmünün kurbanı: 15 yaşındaki Muhammedİsrail askerlerinin başından yaraladığı Filistinli Muhammed Tamimi, yaşadıklarını anlattı. 6 saat ameliyatta kalan Tamimi, 6 ay boyu okula gidemeyecek. Muhammed Tamimi, Filistin direnişinin sembollerinden Ahed'in kuzeni...İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istedilerBilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.Rüzgara karşı paslaşan çılgın gençKayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattıSuliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…Venezuela zor durumdaEkonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu. ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödediABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.Yoğurdun Steve Jobs'uÇöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...Esnafa 10 maddelik müjdeHükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı. Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacunElazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyorBaşbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.Fransa'dan bir Erdoğan geçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti. Dikkat! Bu sokakta sanat varÜrdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlarDenizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan IbrahimovicAttığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.