Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristleri övdüğü için hüküm giymişti: Ezgi Yıldız dün akşam Özgür Özel'in otobüsünde görüntülendi

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlaması nedeniyle tutuklanmasının ardından insanları sokağa dökmeye çalışan ve galeyana getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Saraçhane'de bir araya gelen eylemciler, zaman zaman taşkınlık çıkararak polise saldırırken dikkat çeken bir görüntü kameralara takıldı.





2015 yılında terör örgütü DHKP-C militanları tarafından şehit edilen Savcı Selim Kiraz suikastine yönelik olarak skandal twitler paylaşan ve bu paylaşımlarından dolayı yargılanarak hüküm giyen Ezgi Yıldız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün akşam Saraçhane’de gerçekleştirdiği konuşmada kendisi ve İmamoğlu ailesi ile birlikte aynı otobüsün üzerindeydi.





HAPİS CEZASI ALMIŞTI





Terör örgütü DHKP-C tarafından rehin alınan Savcı Kiraz, saatler süren rehine krizinin ardından düzenlenen operasyon sırasında hayatını kaybetmişti. CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri olduğu belirlenen Ezgi Yıldız, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın saldırı anındaki fotoğrafını paylaşarak "Adalet, adalet sarayında sağlanır" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız, 1 yıl 3 ay hapis cezası almış ve sonrasında tahliye edilmişti.

















HAPİSTEN ÇIKINCA SEKRETERLİKTEN DANIŞMANLIĞA YÜKSELTİLDİ

Skandalın patlak vermesi sonrası İBB'den yapılan açıklamada "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denilmişti. Ezgi Yıldız, 51 gün tutuklu kaldıktan sonra hapisten çıkmıştı. Hapisten çıktıktan hemen sonra CHP Milletvekili Gökhan Günaydın’ın danışmanı olmuştu.





İBB'nin 2023'ün Mart ayında işten çıkardığı Ezgi Yıldız, 4 ay sonra CHP'li Gökhan Günaydın'a tahsis edilen aracı kullandığı ortaya çıktı.



















