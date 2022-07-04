Gündem Savcı Sayan Adayımız yıpranır diyen 6lı masaya sordu Seçime kadar yıpranacaksa 5 yıl nasıl cumhurbaşkanlığı yapacak?
POLİTİKA

Savcı Sayan 'Adayımız yıpranır' diyen 6'lı masaya sordu: Seçime kadar yıpranacaksa 5 yıl nasıl cumhurbaşkanlığı yapacak?

Millet İttifakı'nın beşinci toplantısı geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Muhalefet, yaklaşık beş saat görüşmenin ardından adayını yine açıklamadı. Beşinci toplantıdan da aday ismi çıkmaması üzerine muhalefetin 'Erken açıklanırsa aday yıpranır' tezi yeniden tartışma konusu oldu. Muhalefetin stratejisini eleştiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 6'lı masaya "Adayınız seçime kadar yıpranacaksa 5 yıllık cumhurbaşkanlığı sürecini nasıl götürecek?" diye sordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Savcı Sayan Adayımız yıpranır diyen 6lı masaya sordu: Seçime kadar yıpranacaksa 5 yıl nasıl cumhurbaşkanlığı yapacak?
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan 6'lı masa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde geçtiğimiz gün beşinci kez bir araya geldi.

Yaklaşık 5 saatlik bir görüşme gerçekleştiren 6'lı masa, yine bir aday ismi açıklamadı. Millet İttifakı, toplantı sonrasında parlamenter sisteme dönüşe yönelik vurgunun bulunduğu bir açıklama yapmakla yetindi.

Beşinci toplantıdan da aday kararı çıkmaması üzerine muhalefetin 'Erken açıklanırsa aday yıpranır' tezi yeniden tartışma konusu oldu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu. Sayan, muhalefete "Adayınız seçime kadar yıpranacaksa 5 yıllık cumhurbaşkanlığı sürecini nasıl götürecek?" diye sordu.

SAVCI SAYAN'DAN MUHALEFETE SORULAR

Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"6’lı masa adayımızı açıklarsak yıpranır diyor…

Seçime kadar yıpranacaksa 5 yıllık cumhurbaşkanlığı sürecini nasıl götürecek?

Yıpranacak kadar defoluysa Cumhurbaşkanlığına nasıl yakıştırıyorsunuz ? Bir izahınız var mı?"

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