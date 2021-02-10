Savcılık ev hapsi kararına itiraz etmişti: Doktora oraklı saldıran adam tutuklandı

Ekonomi

Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak: Tam 91 buçuk kilometre uzunluğunda

Trabzon içme suyu isale hattında ve içme suyu arıtma tesislerinde çalışmalar devam ediyor. DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da gerçekleştirilen yatırımlarla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmeye ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği belirtildi.