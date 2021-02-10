Gündem Savcılık ev hapsi kararına itiraz etmişti Doktora oraklı saldıran adam tutuklandı
RİZE

Savcılık ev hapsi kararına itiraz etmişti: Doktora oraklı saldıran adam tutuklandı

Rize Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'nu orakla yaralayan, çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle salıverilen Ali Sırrı Kulaksız (42), savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
İtirazı değerlendiren mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
İtirazı değerlendiren mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Olay, önceki gün Rize Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla hastaneye gelen Ali Sırrı Kulaksız, Psikiyatri Bölümü'nde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına girdi. Doktor Puşuroğlu ile Ali Sırrı Kulaksız arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktor bu sırada 'beyaz kod' verdi. Kulaksız, yanında taşıdığı çanta içerisinden çıkardığı bölgede ot biçmekte kullanılan kesici alet orakla kadın doktora saldırdı. Saldırı sonucu doktor Meltem Puşuroğlu, kolundan ve bacağından yaralandı.

DHA

Serbest bırakılmıştı

Kadın doktor tedaviye, saldırgan ise gözaltına alındı. Meltem Puşuroğlu, tedavisin ardından taburcu edildi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Ali Sırrı Kulaksız, elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cezaevine gönderildi

Savcılık, Trabzon Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis ekiplerince evinden alınan şüpheli Ali Sırrı Kulaksız, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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