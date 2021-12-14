Gündem Savcılık sınırda yakalanan FETÖ sanığı eski generalin tahliyesine itiraz etti
ANKARA

Savcılık sınırda yakalanan FETÖ sanığı eski generalin tahliyesine itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın tahliyesine itiraz etti. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada yaklaşık 9 aydır tutuklu olan Cankıymaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin kararın kaldırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı mahkemeye itirazda bulunuldu.

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Haber Merkezi AA
Savcılık, sınırda yakalanan FETÖ sanığı eski generalin tahliyesine itiraz etti
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın daha önce kaçma girişiminde bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtilerek, Cankıymaz'ın yeniden tutuklanması istendi.

Talebi yerinde görmeyen mahkeme, nihai kararı vermesi için itiraz dilekçesini ve dava dosyasını Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Sınırda yakalanmıştı

İddianameye göre, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Nuri Cankıymaz'ın da arasında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında yakalanmıştı.

Üzerinde sahte kimlik bulunan Cankıymaz hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açılmıştı.

Savunmasında yurt dışına çıkmak için Edirne'ye geçtiğini kabul eden Cankıymaz, "2015'te emekli olduktan sonra sabit bir adreste yaşadım. Darbe girişiminden sonra evime baskın yapıldı. Ben de gerçekler ortaya çıkana kadar yurt dışında bekleyecektim. Daha önceki yıllarda gezi amaçlı çeşitli ülkelere seyahat ettim. Kaçacak olsaydım eğer, geri dönmezdim." ifadelerini kullanmıştı.

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