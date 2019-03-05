Gündem Savunma Bakanlığından Suriye açıklaması
ANKARA

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı Afrin açıklama

Savunma Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı: Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyondaki bir asker. Fotoğraf: Arşiv.
Operasyondaki bir asker. Fotoğraf: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı: Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir.
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