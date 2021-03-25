Savunma sanayideki gelişimi görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'savunma sanayini niye daha büyütmedik' dedi

Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği Bora-12'nin atış testi

Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği olan Bora-12'nin tasarımı ve üretimi MKE tesislerinde gerçekleştiriliyor. %100 Türk yapımı keskin nişancı silahı olan Bora-12, 1 km mesafeden, tenis topu büyüklüğündeki bir daireyi hiç sapma olmadan, sürekli ve istikrarlı bir şekilde vurabiliyor. Bora-12; 7,62 mm çapında 1200 metre etki mesafesine sahip ve aynı zamanda ilk yerli üretim keskin nişancı tüfeği. İşte Bora-12 ile yapılan atış testleri.

