Savunma sanayii bekamızın garantisi

Savunma sanayinde atılan milli adımlar ülkemizin bölgesel ve küresel ölçekte gücüne güç kattı. Sektörün yükselişini yorumlayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ahmet Murat Hazine, Türkiye’de üretilen savunma sanayi ürünlerinin ülkenin diplomatik ilişkiler üzerine olumlu etki ettiğini belirtti. Türkiye’nin savunma sanayiinde girdiği yolun beka mücadelesi olduğunu söyleyen Hazine, “Kanada’nın karşı karşıya bulunduğu tehdit evreni ile Türkiye’nin coğrafi tehdit algısı aynı değil. Bu nedenle savunma sanayiinin 2004 sonrası gelişimi sadece politik değil aynı zamanda stratejik açıdan da Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bir tercih oldu” şeklinde konuştu.