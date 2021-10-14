Savunma Sanayii İcra Komitesi Beştepe'de toplandı: Hedeflere emin adımlarla ilerlemeye devam edilecek Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir." denildi.

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