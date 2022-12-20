Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin bu yıl düzenlenecek toplantısında birbirinden önemli konular ele alınacak.

Gündeme gelmesine kesin gözüyle bakılan meselelerin başında Milli Gemi (MİLGEM) projesi adı altında atılacak yeni adımlar var. İstif sınıfı firkateynlerin 6, 7 ve 8'incisi için kararların bu toplantıda alınması bekleniyor.

Son dönemlerin en önemli meselelerinden biri olan yerli ve milli hava savunma füzeleriyle ilgili çalışmalar için de Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı oldukça kritik. Siper başta olmak üzere bu alandaki gelişmelerle ilgili toplantıdan önemli açıklamalar gelebilir.

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Bir diğer gündem maddesinin AKYA olması da kuvvetle ihtimal. Bilindiği üzere AKYA torpidosunun eğitim modeli ilgili kuvvete teslim edilmişti. Bu toplantıda AKYA’nın seri üretime geçmesi hususunda icra komitesinin adım atması bekleniyor.

İnsansız araçlar ve SRV meselesi de Komite'nin gündeminde

Türk savunma sanayiinin gurur alanlarından biri olan insansız araçlar bu yılki toplantının da başrol oyuncularından biri olacak.

Devam eden insansız hava araçları projelerinin yanı sıra bu yıl özellikle insansız deniz araçları konusunda Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin gündemi oldukça yoğun. İnsansız kara araçlarıyla ilgili de muhtemel adımların ardından Türkiye’nin insansız araçlar konusunda bu yılki komite toplantıyla çok daha güçlü bir konuma yükselmesi bekleniyor.

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Komitede görüşülmesi muhtemel konulardan bir diğeri ise denizaltıdan personel kurtarma aracı olarak bilinen SRV olacak. Yakın çevresinin en güçlü donanması olan Türkiye’nin özellikle devam eden Milli Denizaltı projelerinin ardından SRV konusundaki ihtiyacının da artacağı biliniyor.

Mevcut imkanlarla ancak 90 metreye kadar derinlikte iş gören ve sadece 6 personelin taşınabildiği 1940 yapımı çanların kullanıldığı biliniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu konudaki çalışmalarıyla Türkiye’nin 650 metreye kadar görev alabilen modern SRV’lere kavuşacağı tahmin ediliyor.

Toplantıda SRV’lerle ilgili alınması muhtemel bir kararla Türkiye sadece bu platformlara kavuşmuş olmayacak, aynı zamanda bölgede bu imkana sahip tek ülke olarak çok kritik bir politik güce de erişecek.

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