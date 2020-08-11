Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 20 dakika saat sürdü.
Toplantı sonrası Savunma Sanayii İcra Komitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.
(Toplantıda) Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı.
Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimiz kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştı.
Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek.
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