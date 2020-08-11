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POLİTİKA

Savunma Sanayii İcra Komitesi: Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir

Savunma Sanayii İcra Komitesi: Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir

Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 20 dakika saat sürdü.

Toplantı sonrası Savunma Sanayii İcra Komitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.

(Toplantıda) Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı.

Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimiz kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştı.

Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek.

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