Savunmada destan yazıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ermenistan’ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü, işgalin son bulmasıdır” dedi. Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun açılış oturumuna Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile katıldı. Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına değinmek istediğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan’ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü, işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur.

OYNAT 01:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ' mesajı: "Çözüm, işgalin son bulmasıdır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış oturumunda video konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Dağlık Karabağ konusuna da değinen Erdoğan, 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları neticesinde Dağlık Karabağ'da çatışmalar yaşanıyor. Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Çağrılara rağmen Ermenistan bu topraklardan çekilmemiştir. Minsk grubu da hiçbir mesafe göstermemiştir. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulama şansı yoktur. Azerbaycan'ın son derece kararlı olduğu görülüyor. Çözüm işgalin son bulmasıdır. Sizlerin de Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.



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TÜM KALBİMİZLE DESTEKLİYORUZ

“Azerbaycan’ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan’ın topraklarını geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan’a destek olmaya çağırıyoruz. Afrikalı dostlarımız, başta Filistin davası olmak üzere, işgale karşı hep en güçlü tepkiyi vermişlerdir. Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında da sizlerin Azerbaycan’ın yanında yer alacağına inanıyorum.”

Recep Tayyip Erdoğan

EKONOMİNİN ÇARKLARI DÖNMELİ

Erdoğan koronavirüs salgını sonrasındaki süreçlere ilişkin de açıklama yaptı. Erdoğan, vatandaşların sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerektiğini aktararak, tedarik zincirinde meydana gelen sıkıntıların sağlığa, güvenliğe, sosyal barışa da menfi yansımaları olduğunu ifade etti. Enerjiden inşaata, tarımdan beyaz eşya ve gıdaya kadar farklı alanlarda iş yapan firmaların da eski dinamizmlerine yeniden kavuştuğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri yaklaşık 70 milyar dolara ulaşmıştır. Kıta çapındaki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 6 milyar doları aşmıştır. Firmalarımız Afrika’nın alt ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesinde gerçekten kritik roller üsteniyor.”

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DÜNYA Körfez turu

SAVUNMADA DESTAN YAZDIK

“Savunma sanayi ise Türkiye’nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. Son 18 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70’lerden, yüzde 30’lara düşürdük. Firma sayımız 56’dan 1500’e çıkarken, savunma sektörünün cirosu da 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi. Türk savunma sanayi firmalarının dünya pazarındaki payı, sözü ve gücü gün geçtikçe artıyor. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretimindeyse artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Tüm bu sektörlerle iş birliğimizi derinleştirebileceğimize inanıyorum.”

OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Biz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap verdiği CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, görüntülere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Temim karşısında eğildiğini iddia etmişti. Erdoğan o iddiaya ''Kısa bir hatırlatma...'' notuyla göndermede bulundu. Erdoğan'ın videoda 'Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilinsin' ifadeleri büyük beğeni topladı. BiP'te paylaş

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AFRİKALILARIN KADER ORTAĞIYIZ

Afrika’da 13 ülke ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, 5 Afrika ülkesiyle Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını söyledi. Tüm bu gayretler neticesinde 2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacminin 2019 yılında 26,2 milyar dolara ulaştığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: “Kıta ile bin yıllık kadim bağları olan Türkiye, Afrikalıların kader ortağıdır. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Biz asla kısa vadeli çıkarlar peşinde değiliz. Birlikte kazanmayı, birlikte başarmayı, birlikte yol yürümeyi istiyoruz. Yeni yöntemlerle eski kolonyal alışkanlıkların sürdürülmek istenmesini tasvip etmiyoruz. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak, kıtaya yönelik kibirli, buyurgan bakış açısını reddediyoruz.”

CHP liderine videolu cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Katar ziyaretindeki bir fotoğraftan yola çıkarak attığı iftiraya sosyal medya hesabından cevap verdi. Erdoğan’ın “Kısa bir hatırlatma” mesajıyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından “Biz, rükuda Allah’ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz” sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.