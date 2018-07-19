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Savunmaya dev katkı

Bedelliden elde edilen para, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına yatırılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
500 bin kişinin başvurması halinde gelecek katkı 7,5 milyar lira, 300 bin kişinin başvurması halinde ise 4,5 milyar lira olacak.
500 bin kişinin başvurması halinde gelecek katkı 7,5 milyar lira, 300 bin kişinin başvurması halinde ise 4,5 milyar lira olacak.

Bu para, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak. 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik uygulamasına, geçmiş dönemlerle kıyaslandığında 700 binden fazla vatandaşın katılımı bekleniyor. Kapsama girenlerin tümünün bedelli askerlikten yararlanacağının varsayılması halinde, devletin kasasına 19 milyar 860 milyon lira girecek. Düzenlemeye 700 bin vatandaşın katılımı halinde savunma sanayiine sağlanacak katkı 10 milyar lirayı bulacak. 500 bin kişinin başvurması halinde gelecek katkı 7,5 milyar lira, 300 bin kişinin başvurması halinde ise 4,5 milyar lira olacak.

Daha önce yapılan iki bedelli askerlik düzenlemesinden, 274 bin 25 yükümlü yararlanmış ve yaklaşık 5,8 milyar lira gelir elde edilmişti. 2011'deki bedelli askerlik uygulamasında yükümlü sayısı 323 bin 365 iken, bunlardan 70 bin 120'si bedelli askerlik için başvurmuştu. Bu düzenlemeden 30 yaşından gün alanlar, 30 bin lira karşılığında yararlanmıştı. Bu kapsamda, 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir sağlanmıştı. Elde edilen gelir, şehit yakınları ve gaziler için sosyal hizmet ve yardım hizmetlerinin finansmanında kullanılmıştı. 2014'teki düzenlemede ise yükümlü sayısı 449 bin 553 iken, bunlardan da 203 bin 905'i başvuruda bulunmuştu. Bu düzenlemeden, 28 yaşından gün almış kişiler 18 bin lira karşılığında yararlamıştı. Bu kapsamda, 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edilmişti. Sözkonusu tutar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmıştı.

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