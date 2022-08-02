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POLİTİKA

Sayıştay Başsavcılığına yeni atama

Sayıştay Başsavcılığınca, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş’ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Haber Merkezi İHA
Sayıştay Başsavcılığına yeni atama
İsmail Altıntaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü olarak İsmail Altıntaş getirildi.

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